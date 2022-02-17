نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايكون مومنت بيس 2021 مجانا هذا الأسبوع من كونامي وشحن كوينز PES 2021 Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايكون مومنت بيس 2021 ، تتضمن تغييرات كبيرة هذا الأسبوع من تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل. من إضافة تحديات جديدة وبكجات ايكون مومنت خرافية. حيث تمت إضافة أيقونتين من البكجات بجانب أيقونة بها إحدى عشر لاعب من اللاعبين الحاليين ولكن بقوة كبيرة عن المعتاد. وتتصدر تلك القائمة كليان إمبابي بقوة خرافية تبدأ من 95 ويتم تدريبه حتى يصل إلى قوة 100. ويتم تنزيل هذا التحديث من خلال الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل وفور الدخول سيتم ظهور أيقونة تحديث بحجم 7 ميجا تقريبا. ثم النقر على أستمرار وفي غضون لحظات ستفتح اللعبة من جديد. ومن الممكن مواجهة بعض الصعوبات لفتحها للضغط الشديد من محبي اللعبة حول العالم على السيرفر الخاص بها. واليوم سوف نعرض عليكم أهم مستجدات هذا الأسبوع من تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل وكيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا للفوز بأيكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط. وذلك منن خلال الفقرات التالية.

طريقة الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا

كما نعلم أن KONAMI تقوم بعمل تحديث مرتين في الأسبوع وكل تحديث يختلف عن التحديث الذي يسبقه. ولكن هذا الأسبوع تقوم كونامي بعمل تحديث لا يحدث كثيرا. حيث قامت بإطلاق ايكون مومنت بيس 2021 مجانا من لاعبين بايرن ميونخ الألماني. وذلك يتم بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل مباشرة سوف يتم فتح تحدي جديد وهو لعب مباراة مع فريق بايرن ميونخ مقابل الحصول على ICON MOMENT مجاني بعدد 2 أيكون مومنت مجاني وعلى رأسهم رومانيجي المعتزل منذ زمن طويل. ويجب إتباع الخطوات التالية للحصول على لاعب ايكون مونت بسهولة.

أولا فتح أيقونة بطاقة اللاعب رومانيجي وعمل مراجعة سريعة للمهارات الخاصة به.

ثم فتح اللاعب ليفاندوسكي وعمل نفس المراجعة.

ثم الخروج إي الصفحة الرئيسية في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل والدخول مرة أخرى على ايقونة الأيكون مومنت مرة أخرة.

يتم النقر على SIGN وثبات لمدة 5 ثوان. والآن تهانينا لقد حصلت على أيكون مومنت بيس 2021 مجاني.

كيف تحصل على ايكون مومنت بيس 2021 بعدد 100 كوينز

يتضمن أيضا تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل ICON MOMENT هذا الأسبوع. أيقونة من الأيكون مومنت بها أساطير من نادي روما الإيطالي ولكن ليس مجاني. وفي هذه الفقرة يتم فيها كيفية الحصول على لاعب ايكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط. وعلى رأسهم اللاعب باتيستوتا الأرجنتيني. واللاعب كافو البرازيلي والمدافع AL DIAR البرازيلي أيضا. تابع معنا فقط الخطوات التالية ويجب أن يتم الدخول على الأيقونة للحصول على الأيكون مومنت في مواعيد محددة لنجاح الطريقة. وهي الساعة الثانية عشر منتصف الليل. وكذلك الثالثة فجرا والتاسعة صباحا والثالثة عصرا ويجب الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 وعمل الطريقة التالية.

أولا فتح اللعبة بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل والنقر على أيقونة ايكون مومنت بيس 2021 .

والنقر على أيقونة . ثم الدخول على اللاعب باتيستوتا الأرجنتيني وعمل مراجعة خلال 20 ثانية لبطاقة اللاعب.

كذلك الأمر عمل مراجعة للاعب البرازيلي CAFU.

ثم الدخول على المدافع البرازيلي AL DIAR وعمل نفس المراجعة.

بعد ذلك يتم الخروج من الأيقونة بالكامل ثم الدخول مرة أخرة والنقر على CAFU ثم SIGN لبضع ثوان.

ويتم الحصول على الأيكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط كما ذكرنا. وليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile في رصيد حسابك يجب متابعة الفقرة التالية.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا أمرا ليس صعبا ولكن مهما جدا. وذلك ليتم الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 بعدد 100 كوينز حيث يمكنك الحصول على 500 كوينز مجانية أي من الممكن الفوز ب 5 أيكون مومنت شهريا. وليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة مجانية يجب متابعة التالي.

أولا يجب الدخول بشكل يومي على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل .

. وخيار الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بدلا من عملة GP.

مجانا بدلا من عملة GP. بعد خيار أيقونة الكوينز المجانية سيتم تسجيل الدخول اليومي والحصول على 10 كوينز يوميا ما عدا اليوم السادس سيتم الحصول فيه على 20 كوينز واليوم السابع 30 كوينز. وذلك بمقدار 100 كوينز أسبوعيا وشهريا 400 كوينز.وثم يتم الحصول على 100 كوينز أخرى عن الطريق الفوز في المباريات والتحديات التي تقيمها اللعبة باستمرار.

والآن لقد تعرفنا سويا عن كيفية الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل لهذا الأسبوع. كذلك كيفية الحصول على ICON MOMENT مدفوع بقيمة 100 كوينز فقط. وتعرفنا سويا أيضا كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا في حسابك بعدد 500 كوينز شهريا. نتمنى لكم الاستمتاع بتحديثات الأسبوع. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.