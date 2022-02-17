نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 هجرياً خلال هذه الأيام، حيث بدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 هـ بعد أن قامت الوزارة بتحديد الموعد الزمني لإجراء الاختبارات لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 هجرياً

وذكرت وزارة التعليم في بيان لها بأن اختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني ستبدا بداية من يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر جرب من العام الجاري 1443 هجرياً، على أن تكون هذه الاختبارات ضمن اليوم الدراسي العادي لكافة الطلاب، فيما سيتم بدء الاختبارات التحريرية بشكل حضوري لكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر شعبان من العام 1443 هجرياً، وتستمر حتى يوم الخميس السابع من الشهر ذاته.

وسيتم إقامة الاختبارات لكافة الفصول الدراسية بشكل حضوري لكافة الطلاب، حيث ستقوم المدارس في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث سيحضر كافة الطلاب إلى اللجان التي سيؤدون فيها اختبارات نهاية العام الدراسي والفصل الدراسي الثاني 1443 هجرياً.

موعد ظهور نتائج الطلاب 1443 الفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أنه سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات في اليوم الواحد من أجل إجراء الاختبارات، على أن يتم إجراء الاختبارات في جلسة واحدة لكافة طلاب الصف الدراسي الواحد ولاتزيد الاختبارات عن مادتين دراسيتين في نفس اليوم، كما سيتم تشكيل لجان من أجل متابعة وتفيذ الاختبارات ورصد الدرجات لكافة الفصول الدراسية، على أن يتم إستخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني ورفعها على موقع نظام نور التعليمي لكافة الطلاب قبل نهاية دوام يوم الخميس السابع من شهر شعبان من العام الهجري الحالي 1443 هجرياً.

كما أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بإظهار وإتاحة نتائج نهاية العام الدراسي 1443 هجرياً للطلاب كافة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي الالكترونية التابعة للوزرة بجانب الاعلان عن النتائج من خلال نظام نور التعليمي، وذلك من أجل التسهيل على كافة الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتائج نهاية العام فور الاعلان عنها من قبل الوزارة