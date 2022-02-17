نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دولة أوروبية تُحذر الجميع من استخدام الهواتف الصينية وتكشف عن الأسباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت خلال الفترة الماضية الهواتف الصينية في جميع دول العالم والوطن العربي، حيث زادت شعبيتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتنوعت إصدارات وأنواع تلك الهواتف حتى نجحت في السيطرة الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية والعديد من دول العالم، ومن تلك الهواتف التي ذاع صيتها مؤخراً هواتف شاومي وسامسونج وفيفو وهواوي وغيرها من تلك الأنواع، وتتميز تلك الهواتف بأسعارها التي تناسب الكثير من المستخدمين، أي منها رخيص السعر ومنها المتوسط ومنها الغالي وعلى العميل أن يختار النوع الذي يناسبه.

تحذير من استخدام الهواتف الصينية

من جانبه صرح وزير العدل البلجيكي ” فينسينت فان كويكنبورن” في رد رسمي له على نائب برلماني بلجيكي أنه بالنظر إلى السياق القانوني الذي يعمل فيه منتجو الهواتف الصينية، فإنه يوجد خطر من إمكانية تعرض البيانات الخاصة بك على الهاتف للتجسس، أو لنقل غير مرغوب فيه للسلطات الصينية.

وأوضحت صحيفة ” لو سوار” بأن الوزير كان يشير إلى وجود تشريع صيني يقوم بإلزام تخزين البيانات على خوادم صينية، كما يمنح السلطات الصينية الحق في الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وذلك حسب ما تم ذكره من قبل وكالة بلومبرج الإخبارية، وحذرت بعض التقارير الدولية من أن الألعاب والأجهزة الإلكترونية المزودة بكاميرا وميكروفون، وهذا يؤدي إلى اختراق خصوصية المستخدم بمجرد توصيلها بشبكة الإنترنت.

أوضحت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا قبل أيام أن هذه الأجهزة سواء كانت ساعات ذكية أو سيارات ألعاب يمكن التحكم فيها عن بعد، أو روبوتات تنظيف يمكن أن تستخدم في عمليات تجسس غير قانونية، وأشارت أن الجهاز يعمل بشكل غير قانوني، حيث يقوم بتسجيل المحادثات والصور ونقلها لاسلكياً دون موافقة المستخدم، وذلك لعدم قدرته على التحكم في هذه البيانات، وتعتبر هذه الحالات تجسس غير قانوني.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب الاقتصادية على شركة الهواتف الصينية هواوي، وذلك ضمن الكثير من الكيانات الصينية، واتهامها بالتخابر لصالح دولتهم، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود إضافية على إمكانية وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، واعتبرت هذا الأمر ذراعاً لدولة المراقبة للحزب الشيوعي الصيني، وحذرت الجميع من تلك الهواتف.