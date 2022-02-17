بالفيديو.. ألوية العمالقة تفجر وتطهر ألغاما زرعها الحوثيون

ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، اليوم الخميس، أن الفرق الهندسية قامت بإتلاف مئات الألغام زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق مديريات بيحان وحريب في اليمن.
وقال المركز الإعلامي، على حسابه الرسمي في تويتر: "الفرق الهندسية تتلف 100 لغم و60 عبوة ناسفة و3 صواريخ زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق مديريات بيحان وحريب".
وكشفت الفرق الهندسية أن العبوات والألغام التي تم إتلافها، كانت تشكل خطرا على حياة المواطنين.
وتواصل الفرق الهندسية جهودها في تطهير ومسح جميع المناطق التي فخختها المليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب قبل دحرها من قبل ألوية العمالقة الجنوبية.
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