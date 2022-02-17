وتم نصب الأسوار صباح اليوم أمام المبانى الحكومية الكندية بما فى ذلك مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ. وشوهدت سيارات الشرطة تتجمع بالقرب من المطار الدولى فى الجنوب.
إلى جانب أى تداعيات جنائية، فإن الدعوى الجماعية التى رفعها سكان أوتاوا ضد المتظاهرين فى وسط المدينة تشمل الآن منطقة موسعة تدور فى منطقة "ساندى هيل" و"سوق باى وارد".
وأعطت هذه التحذيرات الأخيرة -التى نُشرت على الإنترنت وتم توزيعها على شكل منشورات- للمتظاهرين قائمة محدثة من القواعد التى قد تنطبق على احتلال بعض شوارع وسط المدينة والعقوبات المحتملة بموجب السلطات الفيدرالية والإقليمية الموسعة.
وفى حديثه لمجلس المدينة يوم أمس الأربعاء، قال قائد الشرطة المؤقتة ستيف بيل إن الشرطة لديها الآن الموارد وخطة لإنهاء الاحتجاج بأمان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعرضت فيه الحكومة الليبرالية للضغط صباح الخميس للحصول على أدلة تربط "التطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" بالاحتجاج المستمر فى أوتاوا - أحد الأسباب التى أشارت إليها لإطلاق قانون الطوارئ.
واستندت الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ والذى تم إطلاقه لأول مرة منذ إقراره فى عام 1988. تمنح هذه الخطوة الحكومة صلاحيات جديدة للتعامل مع المتظاهرين المناهضين للقاحات الذين ربطوا مدينة أوتاوا بعقدة - بما فى ذلك سلطة حظر السفر إلى مناطق الاحتجاج وحظر على الناس إحضار القاصرين إلى التجمعات غير القانونية.
ونشرت الحكومة أسباب تفعيل القانون فى وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء ووصفت الوضع فى أنحاء البلاد بأنه "مقلق ومتقلب ولا يمكن التنبؤ به".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الشرطة الكندية تعزز من تواجدها وسط أوتاوا لمواجهة المتظاهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.