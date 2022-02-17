الرئيس الأوكرانى: لسنا بحاجة لعسكريين بأعلام أجنبية على أراضينا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن بلاده ليست فى حاجة إلى عسكريين بأعلام أجنبية على أراضيها، معتبر أن هذا من شأنه زعزعة الاستقرار فى العالم.





جاء ذلك فى تعليقه على استعداد الدول الغربية لمساعدة بلاده، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وقال الرئيس الأوكرانى: "لسنا بحاجة إلى عسكريين بأعلام أجنبية على أراضينا. نحن لا نطلب ذلك. وإلا فإن عدم الاستقرار سيعم العالم أجمع". وأضاف: "لا نريد أن نعطى روسيا سببا آخر لقول إن لدينا قواعد (عسكرية) هنا وأنهم بحاجة إلى "الدفاع عن أنفسهم". وطالب زيلينسكى، شركاء بلاده بالاستثمار فى تطوير الجيش الأوكرانى، مشددا على أن هذا سيكون "ضمانا لأمن" لأوروبا. وفى وقت سابق، أعلن زيلينسكى، على ضرورة حصول كييف على نظام ضمانات لا يقل عن ذلك المقدَم لدول الناتو، حيث أن عملية الانضمام إلى الحلف ستكون طويلة.

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