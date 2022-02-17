الصحة العالمية: 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لدعم إفريقيا

وأوضحت المنظمة، فى بيان اليوم الخميس من مقرها فى جنيف، إلى أن تفعيل هذه الشراكة بدأ بتعهد بنك الاستثمار الأوروبى بتوفير ما لا يقل عن 500 مليون يورو لدعم تعزيز النظم الصحية وبشكل أكثر تحديدًا الرعاية الصحية الأولية فى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الشراكة تعنى استعادة وتوسيع واستدامة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وزيادة الحماية من المخاطر المالية، إضافة إلى الحصول على اللقاحات والأدوية والتشخيصات والأجهزة والمنتجات الصحية الأخرى، وأيضًا توسيع نطاق نماذج تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المبتكرة والاستثمار فى القوى العاملة الصحية لتقديم رعاية فعالة عالية الجودة.
وأكدت المنظمة أنه سيتم تحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال تطبيق نهج تقوده الدولة وتحديد الفجوات فى النظم الصحية الوطنية وتصميم استراتيجيات للتدخلات وخطط الاستثمار المقابلة لها والاستثمار فى مشروعات وبرامج النظام الصحى ودعوة مقدمى رأس المال ودعم التنفيذ ورصد الأثر.
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