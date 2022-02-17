أنتوني بلينكن: روسيا تمضي نحو الحرب بحشد 150 ألف جندي

قال أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، إن مسئولية مجلس الأمن هو الحفاظ على السلم والأمن في العالم كله.
وأضاف بلينكن في كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن الأزمة الأوكرانية،: "الأزمة الأوكرانية تؤثر مباشرة على كل دول الأمم المتحدة، كما تؤثر على مبادئ السلم والأمن".
وأكمل انتوني بلينكن: "روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا دون أي مبرر، ولا نرى سحبا لهذه القوات على الأرض وتم تعبئة قدرات عسكرية في روسيا".
ولفت آنتوني بلينكن: "ما نشهده اليوم يشير إلى أن روسيا تمضي نحو الحرب وتتخذ تدابير عسكرية وتسعى لتبرير هذا العدوان وتوجيه اتهامات لـ الحكومة الأوكرانية".
وتابع انتوني بلينكن: "نحن نشرح الأوضاع على أمل أن تعود روسيا عن قرار الحرب والصراع قبل فوات الآوان".
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