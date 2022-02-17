طريقة التسجيل في الدعم الزراعي السعودي في 5 خطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم الزراعي السعودي التي تهتم به الحكومة السعودية وخاصة في تطوير جميع القطاعات خاصة القطاعات التنموية المنتجة، حيث تعمل الحكومة على طرح المبادرات والخدمات والمساعدات في جميع المجالات لرفع مستوى المعيشة للمواطن وتوفير حياة لائقة له ويأتي كل ذلك ضمن برامج رؤية 2030، على هذا النهج يأتي برنامج للدعم الزراعي لتطوير الزراعة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والذي من دوره سوف يعود على الأسر الريفية والمزارعين، وبالتالي يمكن لكل من يهتم أو يعمل في هذا القطاع الزراعي الحصول على الدعم الزراعي الذي تقدمه الحكومة، وسوف نستعرض في هذا المقال الطريقة الخاصة بالتسجيل للحصول على الدعم المادي الزراعي خطوة بخطوة بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة التسجيل في الدعم الزراعي السعودي



يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة الحصول على الدعم المادي الذي توفره الحكومة في القطاع الزراعي للأسر الريفية والمزارعين، ويأتي ذلك من خلال المبادرات والبرامج الخدمية التي توفرها الحكومة والتي تتمثل في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية تحت مسمى برنامج دعم ريف، ولكى يتمكن المزارعين والمواطنين المستفيدين من برنامج دعم ريف قد وفرت الوزارة الموقع الإلكتروني لبوابة دعم ريف www.reef.gov.sa، والذي فيه ومن خلاله يتم التسجيل على الموقع وإدخال البيانات الخاصة بالمستنفدين وتقديم المستندات المطلوبة كل ذلك للتقديم في البرنامج ويتم الحصول على الدعم المادي للمستحقين بعد توافر الشروط التي حددتها الوزارة، ولمعرفة اهم هذه الشروط يرجى مراجعة الفقرة التالية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم الزراعي لبرنامج ريف

يهتم المتقدمين في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المادي الذي تمنحه الحكومة للمزاعين والمواطنين العاملين في القطاع الزراعي مثل أنتاح الألبان والعسل وتجارة الورود ومزارع الأسماك وتربية المواشي وبالتأكيد زراعة المحاصيل والفواكه، ولمعرفة اهم تلك الشروط يرجى مراجعة الأتي جيدا:



لابد وان يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص

لابد وان يكون المتقدم يمتهن أي مهنة تتعلق بالأنشطة التي حددتها الوزارة في القطاع الزراعي والتي ذكرنا أمثلة منها في الأعلى

ألا يزيد العائد الشهرى له عن ستة ألألاف ريال سعودي.

لابد وان يتقدم على الدعم في المنقطة التي يقيم بها.

أن يكون لديه حساب حساب بنكى باسمة.

ألا يكون تجاوز عدد برامج الدعم المادي التي حصل عليها عن ثلاثة برامج.

ألا يكون حصل على دعم مادي اكثر من 54 ألف ريال سعودي في السنة.

وفى حالة استيفاء جميع الشروط التي حددتها الوزارة يستطيع المتقدم في تقديم طلب للحصول على الدعم المادي الزراعي لبرنامج ريف.

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