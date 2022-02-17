نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة روبلوکس للكمبيوتر 2022 Roblox آخر إصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة روبلوکس للكمبيوتر وهي لعبة تعطي اللاعب فرصة الاختيار في كل ما يحيط به سواء شكله أو الأشياء الأخرى، حتى يتم صنع عالم خاص به من صنعة، ويمكن اللعب أون لاين دون الحاجة إلى تسطيب الملف الخاص باللعبة، وبلغ عدد اللاعبين لتلك اللعبة الملايين من كل بلدان العالم، كما تختلف الفئات العمرية التي تلعب لعبة التشويق حيث تبدأ من سن الإدراك إلى ما فوق العاشرة، وفيما يلي توضح تلك اللعبة على أجهزة الكمبيوتر.

لعبة روبلوکس للكمبيوتر

ومن الممكن أن تلعب لعبة روبلوكس بدون تثبيت حيث تشعرك بالواقعية ومن أهم مميزاتها:

كثرة عدد اللاعبين حيث يشعر اللعب بالمغامرة.

الرسومات والجرافيك ثلثي الأبعاد حيث تشعرك بالواقعية.

يمكن للاعب إنشاء لعبته الخاصة وتكملة ما تم تطويره من خلال الاخرين.

تعدد القائمة الخاصة بلعبة Roblox لتثبيت من خلال متجر مايكروسوفت.

توجد على المنصة الخاصة بها قائمة كبيرة خاصة بتلك السلسلة من اللعبة.

يمكن لعب Roblox أون لاين دون الحاجة إلى تثبيت أو تسطيب ملف اللعبة.

يمكن اللعب في مجموعات أو منفردا.

يتم تشغيل اللعبة على كافة الأنظمة المتاحة.

تنوع اللعبة يعطي مجال في تنوع أعمار لاعبيها.

تحميل لعبة روبلوکس للكمبيوتر ويندوز 10

ويمكن تثبيت اللعبة الخاصة بالكمبيوتر ويندوز 10من خلال لتثبيت من خلال متجر مايكروسوفت.باتباع خطوات غاية في السهولة ألا وهي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي مايكروسوفت. كتابة اسم اللعبة Roblox في محور البحث الخاص بالموقع. الضغط على أيقونة GET أعلى الشاشة باليمين. سيتم البدء في تثبيت اللعبة التي يبحث عنها الكثيرين. قم بإنشاء حساب خاص بك من خلال الضغط على أيقونة Sign UP. بعد الانتهاء من إنشاء الحساب ستكون جاهزا للبدء في اللعبة. إختيار اللعبة من سلسلة الألعاب الخاصة Roblox .

تحميل لعبة روبلوکس للكمبيوتر ويندوز XP

ويحتاج تثبيت تلك اللعبة إلى نظام تشغيل 32 وإلى Windows 64 بت وهذا بصفة مجانية، وحجم اللعبة 20 ميجا بايت.

ولا تحتاج إلى كارت شاشة معين ويفضل أعلى من 32 ميجابايت، والرامات المطلوبة للتشغيل 1 جيجا بايت.

لعبة روبلوکس للكمبيوتر بدون تحميل

وتعتبر لعب روبلوکس أون لاين هي أفضل ما يميزها عن غيرها، وتوحي تلك اللعبة الشيقة بالواقعية لما يتميز به الجرافيك بأنه ثلاثي الأبعاد.

ولا يقتصر اللعب على جهاز الكمبيوتر، فيمكن اللعب من خلال الهواتف الخاصة بالأندرويد وكذلك الايفون.