طريقة تفعيل باقة شباب زين 59 والإلغاء وتفاصيل الباقات

تفعيل باقة شباب زين 59، يبحث عنها الكثير من متابعي خدمات شركة زين للاتصالات السعودية، والاشتراك في هذه الباقة من أسهل طرق الاشتراك، بحيث لن يحتاج العميل إلى التواصل مع خدمة العملاء أو زيارة إحدى فروع الشركة من أجل ذلك، كما أنّ سعرها مميز ومنخفض في متناول الجميع، إذ لا يحتاج المشترك إلى أن يدفع أكثر من 59 ريال سعودي ليستفيد من الباقة لمدة أربع أسابيع كاملة، ويمكن للمتعامل أن يستفيد من إنترنت بحجم 5 جيجا، ولن يضطر المستخدم لاستهلاكها في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه يتم تخصيص 5 جيجا أخرى خاصة بوسائل السوشل ميديا، كما أنها تتضمن العديد من الرموز من أجل تفعيل الخدمة مما يسهل التحكم في الخدمة دون معيقات، وسنتحدث عن الباقة من خلال موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

تفعيل باقة شباب زين 59

يمكن لكل المتعاملين التابعين لشركة زين للاتصالات أن يقوموا بـ تفعيل باقة شباب زين 59، ويكون ذلك من خلال تطبيق الرسائل. على المشترك القيام بفتح رسالة جديدة، ثم يدرج الرمز S59 في مضمونها، ويحدد المستلم الرقم 959، ثم ينقر على زر إرسال. بعد برهة ستصله رسالة تفيد بأنه قد أتم اشتراكه بنجاح، كما يستطيع المشترك أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء. وأيضا يمكن تفعيل هذه الباقة من خلال تطبيق الشركة.

باقة شباب 59 إنترنت لا محدود

يمكن لكل المشتركين أن يستفيدوا من من باقة زين بالمكالمات، ويمكن الاتصال بالشبكة حتى 400 ميجا طوال الشهر. وهي تقدم إنترنت 5 جيجا، وتمنح للمشترك أيضا جيجا إنترنت خاصة بشبكات التواصل. مع العلم بأن هذه الباقة تدوم لفترة شهر كامل، ويمكن للمستخدم أن يتصفح osn مجانا على الباقة. ويحصل المشترك فور اشتراكه على ضريبة قيمتها 15%، كما يمكن متابعة الاستهلاك عبر الرمز BC بإرساله على 959.

طريقة إلغاء التجديد باقة شباب 59

من الجدير بالذكر إلى أنّ التجديد يتم تلقائيا كل 28 يوم، كما يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك من خلال إرسال الرمز CA59 إلى الرقم المخصص لخدمة العملاء، وهو الرقم 959. وبعدها مباشرة سيصل للمشترك رسالة تفيد بتأكيد إلغاء تجديد المستخدم. وبعدها يمكن للمستخدم أن يقوم بتجديد الاشتراك بنفسه مطلع كل شهر. وهذا في حال استمرار استخدامه لنفس الباقة لم يقم بتغييرها.