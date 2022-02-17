بنك الراجحي واسرع طريقة لفتح حساب جاري ومميزات الحصول علي حساب لدي الراجحي

نتحدث اليوم عن مصرف الراجحى التى يعد من المصارف الهامة داخل المملكة العربية السعودية ، مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية والتى قد تتسم بنظام إسلامي ، فيقدم مصرف الراجحي لعملائه الكرام خدمات تمويلية يقوموا من خلالها بسد احتياجاتهم الاسرية والشخصية وسد ما عليهم من اعباء والتزامات ويتم التمويل بشكل الكترونى بدون أي صعوبة أو تعقيدات ، الخدمات التمويلية الخاصة بمصرف الراجحى جميعها تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فى كافة التعاملات المصرفية وايضا الاستثمارية ، فهذا البنك يتمتع بالعديد من الخدمات التمويلية والمصرفية عبر النت والتي تمكن كافة عملاء بنك الراجحي تداول الأموال بكل سهولة دون اى تعقيدات أو مخاطر علية ، فمن خلال مصرف الراجحى يمكنك أن تحصل على بطاقة مدى الحياة وايضا العديد من الخدمات الاخرى ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الخطوات الخاصة بفتح حساب في مصرف الراجحى .

تعرف على الخطوات الخاصة بعمل حساب داخل بنك الراجحى

لجميع عملاء بنك الراجحى الذين يريدون الاستمتاع بما يقدمة هذا المصرف من خمات مصرفية وتويلية رائعة والذين يريدون الدخول اليه والقيام بفتح حساب جاري داخل بنك الراجحى يجب ان يقوموا باتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى :

اولا: لكل من يريد التقدم الى مصرف الراجحى يجب أن يكون حاملا بطاقة هوية وطنية والتي دوما يجب ان تكون سارية المفعول .

ثانيا : أن يبلغ عمر المتقدم الى مصرف الراجحى 15 عام .

ثالثا : يجب على المتقدم أن يقوم بعملية التسجيل وللعلم عملية التسجيل داخل مصرف الراجحى قد تكون مرة واحدة فقط لا توجد اى طريقة لحفظ المعلومات التي أدخلتها .

رابعا : قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم رباعى ، البريد الالكترونى الخاص بك وايضا عنوان البريد الشخصى المنزلى الخاص بك .

خامسا : لكل من يرغب فى الحصول على حساب أن لا يكون والدية متوفيا ، وان لا يكون لة علاقة بأي منصب سياسي بالدولة .

سادسا : يقوم العميل بتقديم إقرار خاص بصحة قدراتة العقلية ،وانه قادر على فتح حساب شخصي في بنك الراجحى .

فى النهاية عرضنا لكافة متابعينا الكرام مصرف الراجحى، واهم مايقدمة من خدمات تمويلية لجميع عملائة الكرام ووضحنا ايضا كيفية فتح حساب فى مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التى قمنا بعرضها ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .