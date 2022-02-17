قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن كويكبين سيمران بالقرب من الأرض هذا الشهر.
وأكدت أن أحدهما هو كويكب كبير بحجم مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك، وسيمر مع الأرض في 18 فبراير.
أما الآخر، وهو بحجم ملعب كرة قدم أميركية، فسيظهر على مرأى سكان الأرض في 22 فبراير، وفقا لموقع "ساينس تايمز".
الكويكب الأول
وسيحلق الكويكب المعروف باسم "2022 BH7" بالقرب من كوكبنا يوم الجمعة، بسرعة تزيد عن 80 ألف كم بالساعة.
وأشارت لناسا، إلى أن الكويكب الأول سيقترب من الأرض في حوالي الساعة 9:45 مساء بتوقيت غرينتش، وسيبعد ما يقرب من ستة أضعاف المسافة بين القمر والأرض.
ووفقا لتقديرات وكالة ناسا، من غير المرجح أن تضر الكويكبات الكبيرة بالأرض، لأنها تبعد بمسافة آمنة.
الكويكب الثاني
كما سيمر الكويكب المسمى "(455176) 1999 VF22" بالأرض في الساعة 7:54 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم الثلاثاء 22 فبراير.
نظرا لأنه يقترب من كوكبنا وهو ضخم نوعا ما، يُصنف الكويكب على أنه "يحتمل أن يكون خطيرا"، ولكنه لن يقترب من الأرض كثيرا بشكل يهدد الكوكب، بالرغم من التصنيف.
ولن يقترب الكويكب من الأرض أكثر من 5،366،000 كيلومتر، وهو ما يزيد عن 14 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا: كويكبان يقتربان من الأرض خلال أيام.. هذه نسبة الخطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.