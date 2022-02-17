التصعيد مستمر.. إلى أين تتجه أزمة الهلال والأهلي في إفريقيا؟

حالة من الرفض يعيشها نادي الهلال السوداني تجاه قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول منع الجماهير من حضور مواجهة الأهلي المصري في دور المجموعات دوري الأبطال.

الهلال كان قد كشف خطة بيع 15 ألف تذكرة لحضور المباراة، بعد حصوله على موافقة "الكاف" لكنه فوجئ بقرار منع حضور الجماهير، ليقابله برفض وغضب وتصعيد إعلامي.

تصعيد دولي

رفض الهلال السوداني رسميا قرار "الكاف" وطالب بحضور الجماهير بعد طرح التذاكر لمواجهة الأهلي مساء الجمعة في الجولة الثانية من مجموعات الأبطال.

وأشارت صحيفة "كفر ووتر" السودانية إلى أن الهلال أرسل شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية ضد "الكاف" بسبب قرار حرمان جماهيره من الظهور أمام الأهلي.

واستند النادي السوداني في شكواه للمحكمة الرياضية وفقا للتقرير المنشور إلى عدم وجود عقوبات بحقه من "الكاف" حتى يتم منعه من الحضور الجماهيري.

تدخل مصري

ومن جهته، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمنع الجمهور من حضور مواجهة الأهلي والهلال.

ووجه الاتحاد المصري الشكر إلى نظيره الإفريقي للاستجابة للطلب ومنع الجمهور من حضور المباراة، دون ذكر الأسباب.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020 قد شهدت أحداث مؤسفة كادت أن تتحول إلى كارثة بعد شغب جماهيري واقتحام لأرض الملعب في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) ليعبر الأهلي إلى ربع النهائي ويودع الهلال البطولة.

الجيش السوداني تدخل في آخر مواجهة بين الفريقين ونزل إلى أرض الملعب لحماية فريق الأهلي بالكامل عند اقتحام الجمهور، مع معاونة الشرطة هُناك، وهو الأمر الذي يخشى كاف تكراره.

سبب المنع

قال مصدر في "كالاف" لموقع دوت الخليج إن منع الجماهير من الحضور يأتي لأسباب أمنية بحتة ولا علاقة للأمر بعقوبات على الهلال.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الفني قبيل المباراة تم نقله وتأجيله عدة ساعات إلى مكان غير معلوم للإعلام لاحتياطات أمنية.

ومن جهته قال هادي المدني الصحفي المختص في الكُرة الإفريقية: "ما حدث في مباراة الأهلي والهلال خطأ ضمن سلسلة سوء إدارة الموقف داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادات المحلية على حد سواء".

وأشار المدني في حديث مع موقع دوت الخليج إلى أن ما زاد الطين بلة، هو إعلان الاتحاد المصري استجابة "الكاف" لطلبه، في ظل اتهام من جماهير الهلال السوداني بأن منعهم من الحضور جاء مجاملة للنادي الأهلي وبطلب مصري، وهو ما أجج الأزمة.