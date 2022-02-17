البرهان يؤكد حرص السودان على بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة

وشدد البرهان، خلال لقائه اليوم الخميس مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم لوسى تاملين، بحضور وزير الخارجية السودانى على الصادق، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضى إلى توافق يُخرج البلاد من أزمتها الحالية، مؤكدا عدم تمسك المكون العسكرى بالسلطة واستعداده لتسليمها فى حال حدوث توافق وطنى أو حكومة منتخبة.
وأوضح رئيس مجلس السيادة أن البلاغات التى طالت بعض الاشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكدا استقلالية السلطات القضائية والعدلية.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسى بين مكونات الشعب السودانى.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، على العمل معا لتهيئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف السودانية لإنجاح عملية الحوار.
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