استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - آسيويا، فى إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، عن تسجيل 185 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا فى البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 134 ألفا و 238 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 4449 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 764 ألفًأ و 202 إصابة بينما بلغت حصيلة الوفيات 9157 حالة عقب تسجيل 30 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 36 ألفا و200 حالة إصابة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليونين و643 ألفا و24 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 90 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفا و278 حالة وفاة.

وفى بروناى تم تسجيل 2.015 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 8,981 حالة إصابة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 974 ألفا و857 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و911 حالة.



وفى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 183 حالة وفاة، و51 ألفا و899 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم فى الولايات المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 160 ألفا و221 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات 18 مليون و499 ألفا و58 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 320 حالة وفاة، و57 ألفا و890 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة فى إيطاليا إلى 152 ألفا و282 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 12 مليون و323 آلاف و398 إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و 488 إصابة جديدة و42 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و148 ألفا و347 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و708 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و255 ألف و421 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 93 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و95 حالة. حسبما ذكرت صحيفة كاثميرينى اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 798 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى ليختنشتاين تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 373 حالة إصابة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و461 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و32 ألفا و 33إصابة مؤكدة، كما سجلت 47 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغت حصيلة الوفيات 14 ألفا و 679 حالة وفاة.

وفى فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7953 إصابة جديدة و23 حالة وفاة، ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة إلى 600 ألفا و718 حالة، بينما بلغت الوفيات حتى الآن 2265 حالة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و248 إصابة و18 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 859 ألفا و884 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و313 حالة وفاة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و541 إصابة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات التى سجلتها البلاد حتى الآن إلى مليونين و329 ألفا و169 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و163 حالات وفاة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و374 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى ملونين و 629 ألفًا و 90 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 62 ألفًأ و 188 حالة عقب تسجيل 125 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى مالطا تم تسجيل 109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 1,609 حالة إصابة.

وإفريقيًا، فى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3056 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و652 ألفًا و 24 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 97 ألفا و995 حالة عقب تسجيل 435 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى نيجيريا، سجلت السلطات الصحية 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 254 ألفًا و 137 إصابة، كماظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 3141 حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفى بوروندى تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 37.136 حالة إصابة.

وفى جزر القمر تم تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 127 حالة إصابة.