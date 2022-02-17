عاجل.. بريطانيا تحذر روسيا من الاعتراف بمناطق أوكرانية انفصالية

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الدولة البريطانى لشؤون أووربا وشمال أمريكا جيف هون، أن الأفعال الروسية هدفها زعزعة استقرار أوكرانيا. وندد وزير الدولة البريطانى، باقتراح مجلس الدوما الروسى الاعتراف باستقلال مناطق شرقى أوكرانيا. وأكد وزير الدولة البريطانى لشؤون أوروبا وشمال أمريكا، دعم الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقيات مينسك.

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