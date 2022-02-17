عاجل.. بيان أوروبى مشترك يدعم أوكرانيا ويدعو لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - لبيان الأوروبى المشترك، للالتزام الكامل ببنود اتفاقيات مينسك، والوقف غير المشروط لإطلاق النار شرق أوكرانيا.

وأكد البيان الأوروبى المشترك، أن أى عدوان روسى على أوكرانيا ستترتب عليه تكاليف غير مسبوقة وسيكون له عواقب وخيمة.

كما دعا البيان الأوروبى المشترك، روسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا.