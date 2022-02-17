الأمم المتحدة: اتفاقيات مينسك هى الإطار الوحيد لتسوية النزاع شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع فى أوكرانيا "الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التى تخالف روح اتفاقيات مينسك أو تقوض تنفيذها"، حسبما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وأضافت ديكارلو "الأمم المتحدة تتابع بقلق التقارير عن خرق وقف إطلاق النار على خطوط التماس فى أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة".
وتابعت "تظل اتفاقيات مينسك هى الإطار الوحيد الذى أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2202 للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع فى شرق أوكرانيا".
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