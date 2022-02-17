مواصفات هاتف Samsung Galaxy S4 وأهم مزاياه

هاتف Samsung Galaxy S4 المميز من شركة سامسونج الكورية، حيث صمم الهاتف بتصميم مختلف عن الأجيال التي تسبقه ويتميز بمزايا عديدة ولكنه لا يخلو من العيوب، فالهاتف لا يدعم شبكات الاتصال بالجيل الرابع، ويتميز هاتف سامسونج جالاكسي إس 4 بأن شاشة اللمس ممتازة، حيث تدعم اللمس بظهر الإصبع أو عند ارتداء القفازات.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S4