نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها مع حضراتكم الان خطوات الكشف عنها والاستعلام عليها الكترونياً على مستوى شتي المحافظات العراقية، حيث أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على موقع الوزارة الرسمي حتى يكون موقع متخصص امام جميع الطلاب للاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر شبكات الانترنت، لذا نوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الخطوات الصحيحة المخصصة امام الطلاب لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر تزايدت مؤشرات البحث على نتائج القبول الموازي التي يتزايد حولها حدة البحث على جوجل من أجل الاستعلام عليها من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث جميع الطلاب والطالبات بالعراق حالياً يسعون من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يعيش حولها فى حدة من القلق والتوتر عدد كبير من الطلاب والطالبات لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع الان عبر الفقرة التالية الطريقة الصحيحة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

حرصاً من وزارة التربية والتعليم العراقية وتخاوفاً من حدة انتشار فيروس كورونا المستجد نتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت خطوات الكشف عنها من المنزل على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الرابعة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.