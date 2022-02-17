عاجل.. أوكرانيا تتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق حدودية شرقا

جدة - نرمين السيد - وأوضح كوليبا، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات الأوكرانية أحصت حتى ساعات قليلة 42 حادثة إطلاق نار فى المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية الأوكرانى أن "الانفصاليين أطلقوا النار على الأراضى الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة التى تحظرها اتفاقية مينسك"، مشيراً إلى استخدام دبابة فى عمليات القصف.
واتهم وزير الخارجية الأوكرانى روسيا أيضاً بنشر معلومات مضللة لإلقاء اللوم على أوكرانيا فى الحادث.
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