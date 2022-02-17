عاجل.. الاتحاد الأوروبى يدين بشدة الأنباء حول قصف روضة أطفال شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الاتحاد الأوروبى، أن القصف العشوائى للبنية التحتية المدنية شرق أوكرانيا ينتهك اتفاقيات مينسك.

ودعا الاتحاد الأوروبى، لوقف فورى لتصعيد العنف فى شرق أوكرانيا.

وأكد بيان أوروبى مشترك، صدر فى وقت سابق اليوم الخميس، دعم أوروبا الكامل لاستقلال وسيادة أوكرانيا.

ودعا البيان، روسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا، والالتزام الكامل ببنود اتفاقيات مينسك، والوقف غير المشروط لإطلاق النار شرق أوكرانيا.

وأكد البيان، أن أى عدوان روسى على أوكرانيا ستترتب عليه تكاليف غير مسبوقة وسيكون له عواقب وخيمة.