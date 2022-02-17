نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” ماتش الاهلى هنا ” القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والهلال السوداني الجمعة 18 فبراير 2022 فى دوري ابطأل افريقيأ في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني يترقب مشجعو كرة القدم في القارة السمراء وفي الوطن العربي لقاء الأهلي والهلال ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا الجديد.

ويلتقي الفريقان في منافسة تاريخية تعد دائمًا بالكثير من الإثارة والمتعة، خاصةً بالنظر إلى جودة اللاعبين في الفريقين التمثيلي للأبطال المصري والسوداني.

ويدخل المارد الأحمر المباراة بروح طيبة، بعد أن فاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي، بفوزه على الهلال السعودي بأربع نقاط.

في المقابل، يدخل نادي الموج الهلال الأزرق المباراة سعيا للانتقام من النكسات الأخيرة للبطل حامل اللقب وتأمين نتيجة إيجابية تسمح له بالتأهل للمجموعة الصعبة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتقام مباراة الأهلي والهلال الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا. بتوقيت القاهرة و 4 مساء. في المملكة العربية السعودية، ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان بأحد ملاعب جنوب إفريقيا، كما طلبت الإدارة السودانية، عقب إعلان الاتحاد الإفريقي أن الملعب الرئيسي غير مناسب للمواجهات القارية في الوقت الحالي.

واختار فريق المريخ السوداني استضافة منافسات دور المجموعات على ملعب الأهلي وا السلام كجزء من اتفاقية الإدارة المشتركة بينهما.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا غدًا الجمعة

والآن نقدم لكم تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في دوري ابطال افريقيا 2022 على القمر الصناعي يوتلسات عبر موقعنا ثقفني :

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز RTS 2 HD Senegal

RTB TV

TVT International Eutelsat 9° 11900 افقي H 27500 RTI 1

ORTB TV

RTS 1 Senegal Eutelsat 9 شرق 11881 عمودي V 27500

مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني ستنقل عبر قناة بي إن سبورت 1، بنصوص فنية فريدة وقنوات صوتية متعددة.

تشكيل الأهلي المنتظر أمام الهلال

من المرجح أن يعتمد موسيمان، مدرب جنوب أفريقيا، على القوة الأساسية لتشكيلته الأساسية ضد بطل السودان.

مركز محمد الشناوي غير معروف بسبب إصابته، لكن التونسي على معلول سيلعب في مركز الظهير الأيسر، وسيلعب ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في مركز الدفاع، وسيلعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بجانب محمد عبد المنعم.

وفي وسط الملعب، سيشارك ثلاثي (عمرو محمد مجدي ديانج)، أمامهم أحمد عبد القادر، محمد شريف، وطاهر محمد طاهر، وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للمجموعة الأولى التي يطلق عليها اسم المارد الأحمر.