نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي سامبا واستعلام البطاقات الائتمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي سامبا هي أداة قد تم تصميمها خصيصًا إلى عملاء البنك الراغبين في الحصول على تمويل الخير من سامبا بدون تحويل راتب أو الحاصلين على نموذج طلب تمويل سامبا العقاري وغيره من أنواع القروض، وهي تسهل على العملاء معرفة قيمة الاستحقاق بناءً على ما يقومون بإدخاله من معلومات صحيحة داخل الأداة، وقد وفر بنك سامبا تمويل رقم موحد مجاني لمزيد من المعلومات عن حلول التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي سامبا

عند حصولك على تمويل شخصي من البنك سامبا يمكنك الاستفادة من كافة أدوات الموقع الإلكتروني للمصرف، من بينها استخدام حاسبة التمويل الشخصي سامبا وهي متاحة للجميع وتستخدم وفق ما سنقوم بذكره من خطوات وهي:

ستنتقل أولًا إلى رابط البنك سامبا وتقوم بالنقر على الأدوات من خلال خيارات خدمة العملاء للبنك (samba.com).

ستجد الكثير من الحاسبات يتعين عليك النقر على حاسبة سامبا للتمويل في البداية، وتبدأ في إجراءات التأكد من الاستحقاق.

يتم اختيار إما التمويل العقاري أو التمويل الشخصي، والحساب بناءً على قيمة صافي الرواتب الشهرية أو بناءً على قيمة العقارات السكنية.

احرص على أن تختار الجنسية سواء السعوديين أو الوافدين.

إدخال سن المتقدم للحصول على طلب التمويل وفترة السداد.

كتابة قيمة الدخل الشهري بالريال السعودي في الخانة المخصصة لذلك ثم اختيار قطاع العمل.

اختر تبويب احسب لكي تتعرف على قيمة التمويل.

وقد أطلق البنك العديد من الملاحظات والتي تؤكد جميعها على أن القيمة النهائية للحاسبة هي عبارة عن قيمة تقديرية وليست القيمة الأكيدة، حيث أن هناك اعتبارات عديدة تؤخذ في الاعتبار من بينها السجل الائتماني للعميل وعمره.

الاستعلام عن البطاقات الائتمانية بنك سامبا

وقد وفر البنك ضمن الأدوات والحاسبات الإلكترونية إمكانية تحديد البطاقة الائتمانية الأفضل والتي تتناسب معك، ولكن يتعين أن تقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الموقع لتحديد أي البطاقات الائتمانية مقترحة بالنسبة لك.

فعند اختيار للبطاقات التي تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، ستجد خيارات متعددة من بينها البطاقة البلاتينية وفرسان الخير أيضًا، وأفضل البطاقات المتوفرة والتي تتعلق بالاسترجاع النقدي متعددة أيضًا ومن بينها بطاقة سيجنتشر الخير.