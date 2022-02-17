نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانا نايل سات والأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانا نايل سات عرب سات استرا والأقمار الأخرى، فمن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل بطاقة مباراة الاهلي والهلال السوداني والتي مقرر لها اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر فبراير الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولعل الكثير من محبي وعشاق الفريقين يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانا نايل سات عرب سات والأقمار الاخرى، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة كونها المالك لحقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم نايل سات ، هو محض اهتمام وبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر ومحبي الهلال السوداني ، حيث يرحل الأهلي المصري لمقابلة فريق الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء في واحده من أهم المباريات والتي ستكون قوية وصعبة على الأهلي والذي كانت تأجلت مباراته مع المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الأولى بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وستنطلق مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة 17-2-2022 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم على قناة بي إن سبورت الرياضية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

توصلنا لبعض من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة ، فقد كشفت بعض القنوات المجانية الناقلة لماتش الأهلي والهلال اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا عن نفسها، والتي تتمثل في التالي:

RTS 2 HD Senegal

RTB TV

TVT International

Eutelsat 9° 11900 افقي H 27500

RTI 1

ORTB TV

RTS 1 Senegal

Eutelsat 9 شرق

وسوف نكون قريبين من الحدث أول بأول وسنوافيكم بالمزيد فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، فمن المتوقع أن يتكشف لنا المزيد بخصوص هذا الشأن خلال الساعات القادمة.