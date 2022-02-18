عقد مسؤولان تركيان رفيعا المستوى اجتماعات في القدس، الخميس، تمهيدا لزيارة نادرة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا.
وقال بيان مشترك صادر عن مكتب هرتسوغ ووزارة الخارجية الإسرائيلية إن الطرفين "ناقشا التحضيرات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا والعلاقات الثنائية بين البلدين إضافة لى قضايا إقليمية مختلفة".
واستقبل هرتسوغ إبراهيم قالين، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، وسادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي.
وأضاف البيان أن "تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ واسع في المنطقة، وقد توافقتا على أن إعادة تأهيل العلاقات بينهما يمكن أن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي".
وكان أردوغان قد أعلن الشهر المنصرم عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي مطلع فبراير الحالي، واصفا هذه الزيارة بأنها فرصة "لفتح فصل جديد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل".
وذكرت محطة "تي آر تي" التركية أنه من المتوقع أن تتم الزيارة في التاسع من مارس وتستمر ليومين، لكن إسرائيل لم تؤكد هذا الموعد.
وأبدى أردوغان أيضا استعداده للتعاون مع إسرائيل في مشروع خط أنابيب للغاز في شرق المتوسط.
وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في العام 2010.
لكن التقارب بين البلدين بدأ منذ أسابيع عبر إجراء اتصالات هاتفية، خصوصا بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.
وفي نوفمبر تحدث أردوغان هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ 2013.
وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا لمدة أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولان تركيان بالقدس تمهيدا لزيارة رئيس إسرائيل إلى أنقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.