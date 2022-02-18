نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين وشروط الحصول على الترقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة التعليم على القيام بعرض سلم رواتب المعلمين الجديد لعام 1443هـ حيث كانت من أهم النقاط ضمن خطة الوزارة من أجل العمل على تدعيم المعلم حيث يعد أهم الأعمدة الهامة لإنشاء كيان ومجتمع تعليمي مثالي، وهذا التجديد بالتأكيد سيساهم بشكل أساسي في جعل المعلمين يقومون بعملهم بشكل مثالي دون أي مجهود، وهذا لأن مقدر من دولته لذلك إليك الآن تقرير مفصل للرواتب بجميع الرتب.

سلم رواتب المعلمين

بما أن هناك العديد من المعلمين العاملين داخل القطاع العام يريدون التعرف على سلم رواتبهم الجديد التي تم العمل على إخراجها خلال أول العام الحالي خلال العام الدراسي 1443هـ، وحرصت الوزارة على القيام بتخصيص ملف كامل تستطيع من خلاله البدء في التعرف عليه وهذا الملف هو سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية لذلك عليك الآن العمل على التعرف على الراتب الخاص بك من جهة رسمية من قبل وزارة الخدمة المدنية دون أي غش أو أي شيء آخر.

شروط الحصول على ترقية معلم متقدم

يوجد العديد من الشروط إذا كنت معلم ممارس وتريد أن تحصل على رتبة معلم متقدم داخل المملكة العربية السعودية، وانتشر هذا السؤال بشكل كبير بعد ظهور سلم رواتب المعلمين وستستطيع التعرف عليها خلال هذه النقاط:

المتقدم للحصول على الترقية متخرج من جامعة ولديه شهادة تخرج جامعية في أحد التخصصات التعليمية. يجب أن يجتاز اختبار الرخصة المهنية حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة من الأساس. أن يحقق المتقدم الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني. القيام بالحصول على تقدير جيدًا في تقييم الأداء الوظيفي خلال آخر ثلاث سنوات من عمله. يجب أن تكون الترقية بالفعل شاغرة التي يريد المتقدم أن يحصل عليها.

طريقة تحقيق سنوات الخبرة

بما أن تحقيق سنوات الخبرة من بين شروط الحصول على ترقية فيمكنك أن تحصل على أوراق سنوات الخبرة من خلال هذه النقاط:

يجب أن يتمكن المعلم من اجتياز ستة سنوات من عمله إذا كان حاصل على مؤهل جامعي.

أما إذا كان حامل لشهادة البكالوريوس فيجب أن يجتاز خمس سنوات من عمله فقط.

لكن إذا كان حامل لشهادة الدكتوراه فيأخذ بأربع سنوات من عمله.

طريقتين للتعرف على الدرجة الوظيفية

يمكن للمعلم والمعلمة التعرف على الدرجة الوظيفية الخاصة بهم بسهولة للتعرف على سلم الرواتب الخاصة بهم من خلال هذه الطريقتين: