نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضافه تابعين الى حساب المواطن وطريقة تعديل دخل التابع عبر الحساب الرئيسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن المقدم من قبل المملكة العربية السعودية ويستهدف الجميع سواء فرد أو أسرة، حيث أنه يعمل على تقديم الدعم المادي اللازم لمحدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل، ويقوم حساب المواطن بحساب المبلغ المستحق الذي ينم صرفه لكل أسرة أو كل فرد تنطبق عليه كافة الشروط ويكون ذلك بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة والشروط وغيرها، ويجب على المواطنين حتى يستمروا في تلقى الدعم الخاص بهم تحديث البيانات على الموقع دائما .

الخطوات التفصيلية لأضافه تابعين في برنامج حساب المواطن.

هذا وتستطيع اضافة التابعين من خلال الخطوات الاتية والتى تسهل لكم القيام بالاضافة التابعين الى حسابك كمستفيد وهى على النحو التالى :-

من خلال الإنترنت نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن. نقوم بفتح الحساب الخاص، وتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم والرقم السري . بعد ذلك نقوم بالنقر على اختيار خدمة تفاصيل الطلب . بعد ذلك نقوم بالنقر على زر بيانات التابعين . بعد ذلك يتم إضافة المتابعين من خلال تسجيل اسمهم وسنهم وشتى المعلومات المختلفة الخاصة بهم . نقوم بالنقر على حفظ للتأكد من حفظ البيانات التي قمنا بتسجيلها على الموقع .

تقديم طلبات الاعتراض على حساب المواطن .

فى هذه الفترة يسمح الموقع الخاص بحساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على برنامج حساب مواطن، وذلك لمختلف الأسباب منها عدم تلقى مبلغ الدعم، أو تلقى مبلغ قليل جدا أو للعديد من مختلف الأسباب الأخرى، والشهر السابق بلغ مبلغ الدعم ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي أما وصل عدد المستفيدين من الدعم 10.7 مليون ريال سعودي.

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 51 من حساب المواطن وذلك يوم الأربعاء الماضي مع السماح بالاعتراض على الأهلية الخاصة بك ومبلغ الدفعة خلال الثلاث أيام التي تأتي بعد قرار الأهلية وفي حالة قبول الطعن الخاص بك يتم الحصول على الدفعات بأثر رجعي للمستفيد

خدمة تسجيل المواطن

تركز معظم خدمات حساب المواطنين على تقديم الدعم المالي لذوي الدخل المنخفض في المملكة منذ بداية البرنامج في عام 2017، تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم لمن يستحقه.

يسمح برنامج حساب المواطن للمواطنين بتقديم تعويضات ودعم مالي إضافي يتم احتساب ذلك وفقًا لعدد العائلات، لذلك سيرسل البرنامج دائمًا رسائل منتظمة للمسجلين لتحديث بياناتهم.