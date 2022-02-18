جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها فى تويتر، إن الضربات الجوية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين. وفى 11 فبراير الجاري، نفد تحالف دعم الشرعية فى اليمن عملية عسكرية فى صنعاء، ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران. وقبل أيام، أعلن التحالف أن ميليشيات الحوثى الإرهابية تستخدم مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية. وطلب التحالف من المدنيين الموجودين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية فى العاصمة صنعاء إخلاءها فوراً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يدمر غرف تحكم بالطائرات المسيرة الحوثية فى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.