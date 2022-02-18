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موعد بدء التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023م بالعراق

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عمر شويل - جدة موعد بدء التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023م بالعراق - ثقفني

التقديم الى الدراسات العليا تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق مساء أمس في بيان رسمي مقتضب عن موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل والتي ستبدأ مع مطلع شهر مارس المقبل 2022م للعام الدراسي الجديد 2022-2023م، والجدير بالعلم أنه منذ أيام قليلةمضت صدر قرار رسمي باستثناء موظفي العقود للدراسات العليا للعام2021-2022م من ضوابط التقديم والقبول بالدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2021-2022 والغاء أوامر إلغاء القبول الصادرة بحقهم.

شهر مارس بدء التقديم إلى الدراسات العليا
شهر مارس بدء التقديم إلى الدراسات العليا

التقديم الى الدراسات العليا

في نفس السياق السايق ذكره فقد تم صدر قرار وزاري باعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام 2022-2023 والتي سيبدأ الفصل الدرسي الأول منه في 2 مش شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 والتي ستنتهي في 12 كانون الثاني (يناير) 2023، وستنطلق من بعدها الاختبارات وعطلة الربيع ثم الفصل الدراسي الثاني الذي سيدأ في 19 من شهر فبراير 2023م، وسينتهي في 1 يونيو 2023م، وسيتم بعدها بدء الامتحانات الفصلية النهائية وكذلك ستبدأ العطلة الصيفية لهيئات التدريس لتستمر من 2 شهر يوليو 2023م، وتنتهي يوم 31 أغسطس 2023م.

التقويم الجامعي الخاص 2022-2023
التقويم الجامعي الخاص 2022-2023

نص القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق

وقد جاء النص المنظم للعام الدراسي 2022-2023 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق كالتالي:

 “عملا بمنظور رسالتها ورؤيتها وبرامجها الأكاديمية المسؤولة عن تحقيق النتائج المدروسة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام الدراسي المقبل 2023/2022 الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول منه في الثاني من تشرين الأول القادم ويستمر لمدة خمسة عشر أسبوعا تنتهي في الثاني عشر من كانون الثاني من العام 2023 لتنطلق بعد ذلك الاختبارات والعطلة الربيعية ثم الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 2023/2/19 ويختتم في 2023/6/1، تعقبه الامتحانات الفصلية والنهائية والعطلة الصيفية للهيئات التدريسية التي تستمر شهرين ابتداء من 2023/7/2 ولغاية 2023/8/31”

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