كم باقي على الضمان للمؤهلين الذين تم قبولهم في دعم الضمان المطور 1443 كما يتطلع غير المؤهلين للتعرف على المشكلات التي تسببت في عدم التأهل للقبول في تسجيلات منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويقوم المقبولين أيضا بالبحث عن حاسبة الضمان المطور للتعرف على قيمة المعاش الشهري الذي يتم تقاضيه طبقا لراتب المقبولين وعدد أفراد الاسرة، وتقوم المنصة المخصصة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها المخصص على تويتر بالرد على كافة تساؤلات المواطنين على حساب الشكاوى وبالاتصال على 11911.

“كم باقي على الضمان للمؤهلين” إيداع راتب مارس 2022 حاسبة الضمان بالريال sbis.hrsd.gov.sa

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تعداد تنازلي لصرف رواتب الضمان شهريا، وذلك للمسجلين والمقبولين من قبل بمنصة الدعم والحماية ممن تم قبولهم بالمرحلة الأولى بالضمان أو الذين تم قبول تحديث بياناتهم الخاصة على الضمان بالانتقال إلى رابط الضمان المطور الجديد، ويتم الإعلان عن المواعيد بالتقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي، ليكون الصف في بداية الشهر الهجري.

موعد نزول راتب مارس 2022 – رجب 1443 والعد التنازلي على الراتب

يتم نزول راتب مارس – رجب 1443 في اليوم الثلاثين من شهر رجب الموفق الثالث من شهر مارس 2022، أي يكون من المتبقي 13 يوم فقط على صرف الراتب، وكان اليوم الأخير من شهر رجب يوما مناسبا بديلا عن بداية شهر شعبان والذي يوافق يوم جمعة بالرابع من شهر مارس، على أن يقوم كل مصرف بتحديد ألية الصرف ومواعيد تسليم الرواتب للمستفيدين.

لماذا تم رفضي من الضمان

وصلت رسائل التأهيل لمستفيدي المرحلة الأولى من الضمان بيناير 2022 ويترقب مستفيدي المرحلة الثانية وصول رسائل القبول تدريجيا إليهم، بينما تصل رسائل القبول تصل البعض رسائل عدم القبل ويتطلع للتعرف على سبب ذلك وكفية حل تلك المشكلة، وتتلخص الأسباب في التالي:

أن يخالف المواطن الحد الأدنى لراتب الضمان.

مخالفة شرط استقلالية المسكن.

عدم التسجيل على الرابط المخصص أو تسجيل بيانات ناقصة.

تغيير الحالة المالية والوظيفية للمتقدمين.

المخالفة المقصودة والتلاعب بالبيانات.

كيفية حل حالة “غير مؤهل”

يجب مراجعة الرسالة والتي يكون فيها سبب عدم التأهيل.

يقوم المواطن بمراجعة السبب وبيان إذا كان من الممكن التعديل فيه، مثل كتابة بيانات خاطئة.

يتم الدخول من جديد على منصة الدعم والحماية وإعادة التسجيل.

يقوم بحفظ الطلب والحصول على رقمه لمتابعة الطلبات قبل الخروج.

الحد المانع لراتب الضمان