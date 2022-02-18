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كم باقي على الضمان للمؤهلين الذين تم قبولهم في دعم الضمان المطور 1443 كما يتطلع غير المؤهلين للتعرف على المشكلات التي تسببت في عدم التأهل للقبول في تسجيلات منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويقوم المقبولين أيضا بالبحث عن حاسبة الضمان المطور للتعرف على قيمة المعاش الشهري الذي يتم تقاضيه طبقا لراتب المقبولين وعدد أفراد الاسرة، وتقوم المنصة المخصصة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها المخصص على تويتر بالرد على كافة تساؤلات المواطنين على حساب الشكاوى وبالاتصال على 11911.
“كم باقي على الضمان للمؤهلين” إيداع راتب مارس 2022 حاسبة الضمان بالريال sbis.hrsd.gov.sa
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تعداد تنازلي لصرف رواتب الضمان شهريا، وذلك للمسجلين والمقبولين من قبل بمنصة الدعم والحماية ممن تم قبولهم بالمرحلة الأولى بالضمان أو الذين تم قبول تحديث بياناتهم الخاصة على الضمان بالانتقال إلى رابط الضمان المطور الجديد، ويتم الإعلان عن المواعيد بالتقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي، ليكون الصف في بداية الشهر الهجري.
موعد نزول راتب مارس 2022 – رجب 1443 والعد التنازلي على الراتب
يتم نزول راتب مارس – رجب 1443 في اليوم الثلاثين من شهر رجب الموفق الثالث من شهر مارس 2022، أي يكون من المتبقي 13 يوم فقط على صرف الراتب، وكان اليوم الأخير من شهر رجب يوما مناسبا بديلا عن بداية شهر شعبان والذي يوافق يوم جمعة بالرابع من شهر مارس، على أن يقوم كل مصرف بتحديد ألية الصرف ومواعيد تسليم الرواتب للمستفيدين.
لماذا تم رفضي من الضمان
وصلت رسائل التأهيل لمستفيدي المرحلة الأولى من الضمان بيناير 2022 ويترقب مستفيدي المرحلة الثانية وصول رسائل القبول تدريجيا إليهم، بينما تصل رسائل القبول تصل البعض رسائل عدم القبل ويتطلع للتعرف على سبب ذلك وكفية حل تلك المشكلة، وتتلخص الأسباب في التالي:
- أن يخالف المواطن الحد الأدنى لراتب الضمان.
- مخالفة شرط استقلالية المسكن.
- عدم التسجيل على الرابط المخصص أو تسجيل بيانات ناقصة.
- تغيير الحالة المالية والوظيفية للمتقدمين.
- المخالفة المقصودة والتلاعب بالبيانات.
كيفية حل حالة “غير مؤهل”
- يجب مراجعة الرسالة والتي يكون فيها سبب عدم التأهيل.
- يقوم المواطن بمراجعة السبب وبيان إذا كان من الممكن التعديل فيه، مثل كتابة بيانات خاطئة.
- يتم الدخول من جديد على منصة الدعم والحماية وإعادة التسجيل.
- يقوم بحفظ الطلب والحصول على رقمه لمتابعة الطلبات قبل الخروج.
الحد المانع لراتب الضمان
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
إعادة التسجيل بالضمان المطور “منصة الدعم والحماية”
- يكون للمواطن حساب مسجل به على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة معاش الضمان.
- يقوم باختيار “بدء الخدمة”.
- ينتقل إلى صفحة “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم التسجيل ببيانات المواطن أو التسجيل عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- من الممكن إنشاء حساب جديد.
- يتم الانتقال إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
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