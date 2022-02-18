دعوة الكونغرس "بالكامل" إلى خطاب حالة الاتحاد

قال مسؤولون، الخميس، إن الكونغرس الأميركي سيكون مدعوا بالكامل إلى خطاب حالة الاتحاد، للرئيس جو بايدن، في الأول من مارس.

يأتي ذلك بعد عام من التقليص الشديد لعدد المدعوين للخطاب الذي يلقيه أمام الكونغرس إلى 200 بسبب جائحة كورونا.

يأمل البيت الأبيض في أن يساعد مشهد امتلاء قاعة مجلس النواب، والتي من المقرر أن يكون بها أيضا أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون آخرون، في التأسيس لعودة الأمور إلى طبيعتها.

تتأثر شعبية بايدن بشكل كبير منذ شهور بسبب تعامله مع جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.

ولن يتمكن أعضاء الكونغرس من دعوة ضيوف كما كانوا يفعلون في السابق، وسيكون على الجميع وضع كمامات.

خطاب حالة الاتحاد هو إفادة تنفيذية لمجلسي الكونغرس يلزم بها الدستور، وهو وسيلة لطرح أولويات الرئيس، ويتسم بأجواء احتفالية ومواقف حزبية.

وفي 2020، نشي خلاف كبير بين الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عندما رفض ترامب مصافحتها، ومزقت بيلوسي نسخة مكتوبة من تصريحاته وهي تقف وراءه.