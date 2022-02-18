شرطان لحضور مهرجان أوسكار السينمائي

قال مصدر مطلع، الخميس، أن أكاديمية فنون وعلوم السينما ستلزم الحضور في النسخة 94 من جوائز الأوسكار في مارس، بتقديم ما يثبت تلقيهم لتطعيم مضاد لفيروس كورونا، وما لا يقل عن اختبارين يظهران سلبية الإصابة به.
وقال المصدر إن المؤدين والمقدمين في أرفع حدث بمجال السينما مطالبون أيضا بالخضوع للاختبارات، لكنهم لن يحتاجوا تقديم ما يثبت تلقي التطعيم.
وستتباين القواعد الخاصة بتغطية الوجه في حفل توزيع الجوائز الذي من المقرر عقده في 27 مارس ويستضيفه مسرح دولبي في هوليوود.
فالمرشحون للجوائز وضيوفهم الذين سيجلسون في المناطق المنخفضة من المسرح لن يُطلب منهم وضع كمامات.
وقال المصدر إنهم سيكونوا جالسين في مجموعات أكثر تباعدا من المعتاد. ويسع المسرح 3317 شخصا، فيما من المقرر دعوة 2500 للحضور.
أما الجالسين في المقاعد الأخرى قد يُطلب منهم وضع كمامات لأنهم سيكونون متقاربين.
تتراجع حالات الإصابة بكوفيد-19 في لوس أنجليس ويتشاورالمنظمون مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الأمراض المعدية.
كانت صحيفة نيويورك تايمز هي أول من نشرت عن تلك القواعد.
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