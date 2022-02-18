بلدة أوكرانية على خط النار.. رعب وقذائف وهروب تحت الأرض

مارينكا.. بلدة أوكرانية تقع على خط النار شرقي البلاد. إنها ملاصقة للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، ما يضعها في خطر شديد، كما يقول السكان هنا.

يقول مراسل شبكة "سكاي نيوز" الذي زار البلدة الأوكرانية إن الصورة هنا تبدو بانوراما مكسورة، نظرا لأن الحياة في مارينكا

تنقسم إلى قسمين.

قبل حرب عام 2014، كان الهدوء يعم البلدة، لكن ذلك انتهى إلى الأبد على ما يبدو، فالقذائف تستقط من حيث لا تحتسب في بعض الأحيان.

وأظهر فيديو تداوله السكان هنا لحظات مرعبة توثق انفجار القذائف في الشوارع. أصيبت امرأة بشظية ويمكنك مشاهدة الضمادات تلف يدها المصابة.

وهذا مجرد جانب من حياة سكان البلدة التي تتعرض مناطق فيها لقصف مدفعي.

ومع تصاعد التوتر الروسي الأوكراني، يصبح سكان البلدة في وسط المتحاربين.

وتخشى ألينا زوراكوفسكا وهي مديرة مدرسة هنا أن يكون القصف الأخيرة مقدمة لجولة أخرى من قتال طويل وربما ما هو أسوأ: الحرب.

وتقول إنها قادت أطفال المدرسة إلى ملجأ تحت الأرض عندما شن المتمردون قصفا على المكان.

ويحتوي الملجأ المتواضع على أكياس للنوم والمياه وبعض الإمدادات الطبية.

وقالت مديرة المدرسة: "إنهم يعرفون أنهم جاهزون (الطلبة)، ويعلمون أن لدينا قبوا جيدا وليس لديهم ما يخشونه، لكن شيئا من هذا لم يحدث منذ فترة طويلة".

ولا يعرف سكان البلدة الأوكرانية الحدودية إلى أين يتجه الصراع. بالنسبة إليهم، ما يجري حاليا مجرد حلقة أخرى في حرب غيّرت حياتهم وبلدتهم، ويأملون بالسلام، لكنهم لا يتوقعون حدوث معجزات.

وقالت أوكرانيا، الخميس، إن مواقع في منطقة دونباس شرقي البلاد، التي يسيطر على جزء منها موالون لروسيا، تعرضت لقصف غير مسبوق أدى إلى سقوط إصابات.