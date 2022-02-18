نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلب منحة الأمير عبدالعزيز بن فهد المالية والعلاجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرين عن المنحة المقدمة من الأميرعبدالعزيز بن فهد وطريقة التقدم عليها وطريقة التواصل مع مؤسسة فهد الخيرية للحصول على المساعدات المالية والعلاجية للمواطنين المحتاجين إليها بالسعودية، كما قد يتسائل البعض عن الطريقة الصحيحة لسرد صيغة الطلب المقدم ليتم الموافقة عليه، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال وفي الأسر القادمة.

صيغة طلب مساعدة مالية وعلاجية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

سوف نوضح لكم طريقة كتابة طلب المساعدة وتقديها لمؤسسة فهد الخيرية، وذلك ليتم الموافقة عليها:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود الدعاء للأمير وعائلته ذكر نوع المساعدة المطلوبة إرفاق المستندات اللازمة والتي تثبت أحقيته للحصول على المساعدة في الخاتمة الدعاء للأمير اسم المرسل: العنوان: رقم الهاتف لتواصل عليه:

طرق التواصل وإرسال طلب المساعدة للأمير عبدالعزيز بن فهد

هناك العديد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها فى أرسال طلب المساعدة المالية، تلك التي سنقوم بتوضحها لكم الأن:

عنوان مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية: 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة، السعودية

رقم الواتساب: 8004000000

رقم الاتصال المباشر: 485232658966

الجدير بالذكر هنا أن الرد على طلب المساعدة المقدم قد يصل حتى أربعة أشهر، فالتأخير فى الرد بسبب كثرة الطلبات المقدمة للمؤسسة ويتم دراسة كل طلب على حدى واتلأكد من استحقاق صاحبه للحصول على المساعدة، فإذا تأخر الرد لا تشعر بالقلق بل تابعة دائما من خلال التواصل مع الرقم المباشر لتعرف على حالة الطلب المقدم.

نوعية المساعدات المقدمة من مؤسسة عبدالعزيز بن فهد الخيرية

مساعدات مالية وعلاجية. تقدم المساكن والمنازل لمن تعرض منازلهم للهدم. المساعدات المختلفة للأسر التي توفى عائلهم. تسديد الديون المتراكمة. الإعالة للأيتام. مساعدات مالية للأرامل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمنحة الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، وطريقة التقدم للحصول عليها والصيغة الصحيحة لسرد الطلب، بالاضافة إلى طرق التواصل مع المؤسسة الخيرية، ونوعية المساعدات المقدمة من الأمير عبدالعزيز بن فهد، نتمنا لكم التوفيق وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.