مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على قرار يدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار المجلس، الذى أيده ممثلون من الحزبين الجمهورى والديمقراطي، وسط تقارير تحدثت سابقا عن توقف العمل فى مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، حيث ورد أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا أنه سيكون من المستحيل تمرير مشروع القانون قبل التصعيد المزعوم حول أوكرانيا.

وعبر المشرعون بالإجماع عن موقفهم يوم أمس الخميس. ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى استمرار الدعم الاقتصادى والإنسانى لأوكرانيا، فضلا عن المساعدة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يدعون إدارة جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة إلى "التحرك بسرعة" حتى يكون لدى كييف كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد "العدوان" الروسى المزعوم.