كوريا الجنوبية.. أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 109831 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و 755809.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 109831 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و 755809. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن البلاد سجلت أيضا 45 وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 7283.

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