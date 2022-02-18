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عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات، وذلك في بلاد المملكة السعودية حيث أن الكثير يدخل في برامج ممولة من البنوك، وعند عدم المقدرة على السداد فيلجأ الكثير إلى ذلك، وإليك الطريقة والخطوات التي عليك إتباعها للحصول عليه دون حدوث أي مشاكل براتبك فيمكنك متابعتنا للتعرف على المزيد.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات

البعض يبحث عن طرق للتمويل وخاصةً عند الالتزام بمصروفات أخرى، فهل ستجد بنك يمولك؟ وهل سيكون ذلك بتحويل راتبك أم بدون تحويل الرواتب؟ كل ذلك سيكون إجابته نعم، فالبنك السعودي بنك الرياض يوفر لك ذلك، ولكن من خلال إتباع التعليمات، والشروط التالية:

ان يكون سن المتقدم على طلب التمويل بدايةً من الثالثة والعشرون لما بعد ذلك.

في حالة إذا كنت ترغب في عدم تحويل الراتب، فلابد أن تكون من العاملين ببنك من البنوك بالسعودية.

يشترط أن يكون مر على المتقدم أقل وقت عام على العمل في القطاع الذي تنتمي إليه.

لابد أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم اكثر من 10000 ريال.

يشترط ان يلتزم المتقدم على التمويل بان يقوم بسداد 33% بالمائة من راتبه للبنك.

التمويل حتى في حالة وجود القروض

كما حرص البنك السعودي بنك الرياض على مساعدة العملاء القدامى، وانجذاب العملاء المستحدثين، وذلك من خلال توفير التمويلات المادية حتى وإن كان طالب التمويل عليه قرض، ولابد من إتباع بعض الشروط حتى يحصل العميل على ذلك التمويل، من أهم هذه الشروط ما يلي:

الالتزام بسداد القرض، والتمويلات في ثلاث جهات فقط ولا تزيد عن ذلك.

فترة السداد أكثرها خمسة أعوام فقط، ولا تزيد عن ذلك.

للحصول على التمويل الخاص بك والذي يصل إلى 3000000 ريال سعودي لابد من وجود تحويل للراتب إلى بنك الرياض.

التمويل يكون للأشخاص الحاصلين على الجنسية السعودية دون غيرهم.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات، وقد عرضنا الشروط الواجبة للحصول عليه، كما عرضنا كيفية الحصول على التمويل في حالة وجود قرض من بنك آخر، والشروط الواجب توافرها.