الهند: حكم بالإعدام لـ38 شخصًا فى قضية «تفجيرات أحمد آباد»

جدة - نرمين السيد - أصدرت محكمة هندية، اليوم الجمعة، حكمًا بالإعدام فى حق 38 شخصًا، وذلك فى إطار تفجيرات أحمد آباد فى غرب البلاد، والتى أسفرت عن سقوط أكثر من 56 قتيلاً و200 جريح فى 2008، حسبما نقلت "فرانس برس".





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