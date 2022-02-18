عروض النت المفتوحة 24 ساعة من شركة stc تعرف على افضل عروض الباقات الشهرية من اس تي سي

عروض النت المفتوحة 24 ساعة من شركة stc تعرف على افضل الباقات الشهرية من اس تي سي والتي أعلنت عنها شركة stc من اجل إرضاء عملائها الذين يصلون للملايين داخل السعودية حيث تقدم الشركة عروض الانترنت المجانية لكسب رضاء عملائها والاستحواذ على عملاء جدد داخل المملكة عن طريق التحويل من شركة الى اخري وتعد شركة الاتصالات السعودية اس تي سي صاحبة اكبر نسبة اسهم في البورصة السعودية وتمتلك اكثر من 50% من مستخدمي شركات الاتصالات في المملكة وتقدم عروض انترنت بأسعار زهيدة وباقات انترنت شهرية من اس تي سي لا تستطيع أي شركة اخري ان تقدمها لمستخدميها لذا يسعى الجميع لمعرفة احدث عروض الانترنت والباقات الشهرية من شركة STC.

ما هو عرض نت مفتوح 24 من شركة اس تي سي

تقدم شركة stc عروض نت مفتوح 24 ساعة لعملائها ولكن بشرائح مختلفة لتناسب كافة المستخدمين حيث أعلنت عن تلك عن عرض الإنترنت في stc وهى كالتالي:

أولا باقة الانترنت والتي تكون في اليوم الواحد وبلا حدود ويبلغ قيمة الباقة 23 ريال وهى الأكثر استخداماً من قبل عملاء الشركة.

ثم هناك الباقة الخاصة باليومين وهى أيضا بدون حدود ويكون سعر تلك الباقة 40.25 ريال.

كذلك هناك باقة النت الأسبوعي وتكون بدون حدود ويبلغ سعر باقة النت الأسبوعية 97.75 ريال.

أيضا تقدم الشركة باقة انترنت لمدة أسبوعين وقيمة باقة الأسبوعين 189.75 ريال وتكون بلا حدود.

وكذلك هناك باقات التواصل الاجتماعي من stc والتي تكون عبارة عن 10 جيجا وتكون قيمة باقة السوشيال ميديا 80.5 ريال شهرياً.

ثم باقة 20 جيجا والتي تكون لمدة شهر وقيمة باقة الشهر 92 ريال شهرياً.

وأخيرا تقدم stc باقة 100 جيجا لمواقع التواصل الاجتماعي وتكون قيمة باقة الـ 100 جيجا بسعر 138 ريال شهرياً.

باقات النت الشهرية من stc

تقدم شركة اس تي سي باقات الانترنت الشهرية لعملائها بياقات مميزة وانترنت لا محدود يناسب كافة شرائح المستخدمين وهى كالتالي:

أولا باقة الانترنت الشهرية 1 جيجا وسعر الباقة 34.5 ريال.

ثم باقة الانترنت الشهرية 2 جيجا وسعر باقة stc الشهرية 57.5 ريال.

كذلك باقة الانترنت الشهرية 5 جيجا وسعرها 109.25 ريال.

أيضا باقة الانترنت 40 جيجا بسعر 138 ريال شهرياً.

باقات النت من اس تي سي ذات التجديد التلقائي