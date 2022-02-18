السيسي للمنفي: مصر تدعم جهود توحيد المؤسسات في ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، الجمعة، أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجاء تأكيد السيسي والمنفي على هامش القمة الإفريقية - الأوروبية في بروكسل. وناقش الجانبان في اللقاء استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد الرئيس المصري استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا. وشدد على استمرار التشاور مع المجلس الرئاسي، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.

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