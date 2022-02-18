جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية: "نعتقد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، وخطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفيروس لا يزال قائما، وعلى المواطن ألا يقلل من التزاماته الوقائية".
ودعا، العراقيين إلى ضرورة تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لأهميتها ولما تحققه من حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
وشهد الموقف الوبائى خلال الأيام الماضية تراجعا فى معدل الإصابات اليومية، قابله ارتفاع ملحوظ فى معدل الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية: انحسار الموجة الرابعة من كورونا فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.