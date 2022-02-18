انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة أرامكو تعلن عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية فئة 91 و 95 لشهر فبراير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشارت شركة أرامكو السعودية على أنها ستقوم بتحديث أسعار الوقود، بحيث قالت الشركة إن أسعار البنزين الجديدة التي تم طرحها منذ شهر يناير، لن تؤثر على المستهلكين السعوديين، وتنشد الحكومة السعودية بأنه على جميع المواطنين الإلتزام بتصريحات شركة أرامكو عن بيانات أسعار البنزين الجديدة في الأسواق المحلية بالمملكة، تابع قراءة المقالة من خلال موقع “مصر فايف” للتعميم على التفاصيل.

خطوة مهمة: إختيار الوقود المناسب لسيارتك

مع مراعاة اختلاف محركات السيارات في السوق، فكل سيارة لديها الوقود الذي يناسبها، حيث قدمت شركة أرامكو بعض التوصيات للمواطنين الذين يمتلكون سيارات في الأراضي السعودية بعدم استخدام وقود أدنى من أداء السيارة، مما سيحيله إلى مشكلة، فيعود بعطب على المحرك، ومن المعروف أيضا أن بنزين 91 متوافق مع فئة سيارات المملكة الحديثة، بينما بنزين 95 أوكتان هو الأفضل من حيث السيارات ذات الأداء العالي، وإذا لجأ المواطن إلى استخدام وقود يفوق قوة المحرك، سيتسبب بضرر للمحرك وقد لا تلاحظ اختلاف في التوجيه بهذا الشأن.

كم سعر البنزين في السعودية 2022؟

وفيما يلي نعرض لكم سعر البنزين في السعودية بحسب التحديثات المعلن عنها لشركة أرامكو في شهر فبراير 2022:

جاءت تسعيرة البنزين فئة 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

وفئة 95 بلغت تسعيرتها حوالي 2.33 ريال سعودي.

بلغ سعر الديزل لتحديثات من أواخر شهر يناير حتى الآن، للبنزين في المملكة العربية السعودية حوالي 0.63 ريال سعودي.

وجاءت تسعيرة غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

أما تسعيرة الكيروسين (وقود الطائرات)، في السعودية حوالي 0.70 ريال سعودي.

بيع الوقود بالتجزئة في السعودية

تمكنت أرامكو السعودية من توفير المزيد من محطات الوقود في إقليم المملكة، مما أدى إلى زيادة نسبة فرص البيع بالتجزئة، وهو الإجراء الذي تم بعد مشاركة شركة أرامكو مع شركة توتال التي تعهدت بتوريد جميع الوقود.

خدمات البيع بالتجزئة في الأراضي السعودية بالإضافة إلى الحصول على العديد من المحطات حيث يوجد 270 محطة.

قامت أرامكو وتوتال بالفعل بتوريد جميع أنواع الوقود لمواطني المملكة العربية السعودية دون نقص، مما ساعد الاقتصاد على النمو وجعل الحياة السعودية أكثر إنتاجية، وتجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع وقود الشركة خالية تمامًا من الرصاص.