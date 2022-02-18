طائرة مسيرة تخترق سماء إسرائيل.. وسماع دوي انفجارات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نظام القبة الحديدية أسقط الطائرة.
وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.
وقال الجيش إنه بعدما اخترقت الطائرة المسيرة الأجواء الإسرائيلية، تم تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية
وأضاف أنه تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية الى المجال الجوي.
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