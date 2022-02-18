أوكرانيا: احتمال حدوث تصعيد كبير مع روسيا منخفض

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ريزينكوف: "أجهزة المخابرات لدينا تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديدًا محتملاً لأوكرانيا، وتقديراتنا تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض".

وأضاف أن "روسيا حشدت نحو 149 ألف جندى قرب أوكرانيا ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين فى المستقبل القريب".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.