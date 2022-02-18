اشحن شدات ببجي 2022 pubg uc من موقعها الرسمي بخطوات سهلة ومضمونة.. أهم مميزات شدات ببجي

طريقة الحصول على شدات ببجي من أكثر المواضيع التي يزداد البحث عنها باستمرار، وهذا من قبل عشاق ومحبي لعبة ببجي العالمية، والتي تساعدهم على شراء الكثير من الأجهزة الحديث والمعدات والملابس المختلفة للشخصيات في اللعبة، كما أن الشدات تزيد من فرصة الصعود لمستويات أعلى، بالإضافة إلى أن الشدات تمنح اللاعب المميزات الكثيرة وتجعله هو من أفضل اللاعبين، ونظراً لوجود الكثير من المواقع التي تعرض الحساب الخاص باللاعب في اللعبة للخطر، يزداد البحث عن الطرق الأمنة للحصول على شدات ببجي.

الحصول على شحن شدات ببجي

تختلف طرق الحصول على شحن شدات من أجهزة الأندرويد والأيفون، ويمكن الحصول على شدات ببجي دون التعرض للسرقة والنصب، وهذا من خلال الخطوات التالية:

يتم شحن الرصيد في حسابك الخاص بلعبة ببجي من خلال جوجل بلاي عن طريق البطاقات الخاصة.

تفتح اللعبة والدخول على الحساب المراد شحنه.

اختيار الشدات التي ترغب في إضافتها من اللعبة نفسها.

يقوم اللاعب بشراء الشدات.

اختيار طريقة الدفع التي تتناسب معك من خلال حساب جوجل.

شحن شدات ببجي للأيفون

يتم شحن الرصيد من خلال أبل أي دي عن طريق بطاقات ITUNES.

التوجه المباشر إلى اللعبة من خلال الحساب الخاص بشحنه.

اختيار الأشكال التي يرغب الحصول عليها من اللعبة، مع تحديد الكمية التي يريدها من الشدات.

الضغط على كلمة الدفع.

يمكن شراء البطاقات الخاصة للدفع من خلال تطبيق بطاقاتي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يتم شحن شدات ببجي في حساب اللاعب وبعدها يمكن شراء كل ما يلزم من متجر لعبة ببجي

أهم مميزات شدات ببجي

تتميز شدات ببجي موبايل بعدة مميزات مهمة للغاية، يمكن لكل لاعبي ببجي الأكثر استخداما في العالم الاستفادة منها، وتلك المميزات هي:

تعمل شدات ببجي على تسهيل القيام بالمراحل الصعبة في اللعبة.

توفر العديد من المهام اليومية والأسبوعية وتجعل اللعبة أسهل وأسرع.

تساعد اللاعب للصعود إلى المستويات الأعلى في اللعبة.

يحقق اللاعب الباس رويال في اللعبة من خلال شدات ببجي.

تمنح الشدات اللاعبين أحدث الأجهزة من خلال شحن شدان ببجي مما يجعل الفوز أسهل بكثير.

تعتبر شدات ببجي هي الشغل الشاغل لكي محبي لعبة ببجي حول العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة لأن من خلال تلك الشدات يمكن الحصول على كل ما يرغب به اللاعبين من متجر ببجي سواء أسلحة او معدات أو ملابس أو كل ما يلزم الجندي من الصناديق الكلاسكية أو المميزة، لذا يجب على اللاعبين الحرص على شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي وبطريقة موثوقة.