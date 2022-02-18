نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة تابع مولود جديد أو الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
يمكن للمواطن السعودي إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443 السعودية وسوف نعرض لكم خطوات اضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد وقد كثرت وتعددت الأسئلة التي يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من الضمان المطور عنها، ذلك خصوصًا عند الرغبة في إضافة مولود جديد أو الزوجة أو ابن أو ابنة في الضمان، ومن خلال ذلك المقال سوف نوضح طريقة وخطوات إضافة التابعين في الضمان المطور بالتفصيل.
الضمان الاجتماعي المطور 1443
نظام الجديد في الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية هو عباره عن نظام حديث تم انشاءه من أجل تطوير نظام التبادل القديم حيث يصنع هذا النظام المتطور الى وصول الدعم حقا الى مستحقيه، فضلا عن توفير نقاط دعم متعددة وليست مقتصرة على الدعم المالي فقط في الضمان المطور مثل دعم التعليم والدعم الصحي للعلاج ودعم التدريب المهني وذلك من أجل مساعده الشباب على التكيف والتعايش الاجتماعي قبل الالتحاق بالوظائف المتعددة.
ايضاً يضع هذا النظام الجديد مجموعة من الشروط والأحكام الصارمة بحيث ما يحصل على هذا الدعم أي شخص غير مستحق مع وضع عقوبات لمن يخالف ذلك، والتأكد أيضًا أن الدعم يصل إلى جميع أفراد الأسرة ولا يستأثر به رب الأسرة لنفسه فقط.
خطوات إضافة تابع زوجة أو مولود جديد الضمان الاجتماعي المطور
يمكن للمواطن في المملكة العربية السعودية إضافة تابعين جدد إلى حساب الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول الى الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول الى حساب المستخدم برقم الهويَة وكلمه السر كما يمكن تسجيل الدخول عبر بوابه النفاذ الوطني و بيانات حساب منصة أبشر.
- يجب إدخال كلمة المرور واسم المستخدم هو الرمز المرئي ثم النقر على تسجيل دخول.
- في هذه الأثناء سوف يصل الى المستخدم كلمة مرور مؤقته في رسالة قصيرة على الهاتف الجوال يجب إدخالها في المكان المخصص لها على الموقع.
- ثم انقر على متابعه سوف تظهر هنا رسالة تفيد بانه قد تم تحقق النجاح ويجب الانتظار قليلا حتى يتم تحميل الموقع.
- بعد الانتهاء من تسجيل الدخول الى البوابة بنجاح يجب الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.
- ثم من أسفل الصفحة يتم الضغط على خدمات إدارة التابعين.
- بعد ذلك الضغط على التقديم الآن.
- من خلال صفحة إدارة التابعين.
- يجب النقر على الدخول إلى الخدمة.
- وسوف يظهر للمستخدم هنا قائمة تشمل شروط إضافة تابع في الضمان.
- بعد الانتهاء من قراءة الشروط بدقة.
- الضغط على أيقونة إضافة تابع جديد.
- ثم البَدْء في إدخال البيانات الخاصة بالتابع الجديد مثل: رقم الهُوِيَّة الوطنية، تاريخ الميلاد، صله القرابة، الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والوظيفي، والجنسية.
- كما يجب أيضا إدخال رقم هُوِيَّة الأم وتاريخ ميلاد الأم بالمهجري.
- بعد الانتهاء يتم الضغط على التالي.
- سوف يتم هنا الانتقال الى صفحه رفع المرفقات ويجب هنا رفع مِلَفّ سجل الأسرة.
- بعد الانتهاء من كافه الخطوات السابقة بشكل صحيح سوف تظهر للمستخدم رسالة تفيد بانه قد تم إرسال طلب إضافة تابع بنجاح.
- سوف يحصل المستخدم هنا على رقم الطلب.
- يجب الاحتفاظ بهذا الرقم من أجل متابعة حالة الطلب ومراجعته في أي وقت.
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