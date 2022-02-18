نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة وأحداث مباراة الأهلي والهلال دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع وإياكم أحداث ونتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث ستقام عصر اليوم الجمعة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في إطار منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ذلك على أرضية ملعب الهلال.

ويسعى فريق الهلال السوداني صاحب الأرض في هذه المباراة تحقيق الفوز الأول له في مشواره بدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث لم يتمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز في الجولة الأولى بعد أن تلقى الخسارة على يد فريق ماميلودي صن دونز الجنوب إفريقي في المباراة التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

على الجانب الآخر فإن فريق الأهلي المصري لكرة القدم يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق أول ثلاث نقاط له في مستهل مشواره بدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، الفريق المتوج بآخر لقبين من بطولة دوري أبطال إفريقيا يأمل في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، والتي كانت قد أقيمت قبل أيام بالإمارات العربية المتحدة.

وكانت قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي والهلال في المجموعة الأولى رفقة ناديي: المريخ السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي، في واحدة من أقوى المجموعات، حيث يأمل كافة الفرق من حجز إحدى بطاقتي التأهل من أجل التأهل لدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في بطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2022 مساء يوم الجمعة، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة مساءً بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني عصر اليوم الجمعة من خلال شاشة قناة bein SPORTS 3HD، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق حفيظ دراجي.