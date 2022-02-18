بمبادرة أمريكية.. محادثة هاتفية بين وزيرى الدفاع الروسى والأمريكى



جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، فإن المحادثة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكى، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن يعتزم مناقشة أزمة أوكرانيا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف الأسبوع المقبل.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن "الروس قبلوا عرض بلينكن لخوض محادثات فى أوروبا، واقترحوا مواعيد فى نهاية الأسبوع المقبل، قبلتها الحكومة الأمريكية، إن لم يحدث المزيد من التوغل الروسى فى أوكرانيا".

وأضاف المتحدث الأمريكى: "إذا قاموا بالغزو فى الأيام المقبلة، فإن هذا سيوضح أنهم لم يكونوا جادين قط بشأن الدبلوماسية".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.